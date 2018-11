De helft minder kadavers van katten opgehaald in Halle Bart Kerckhoven

29 november 2018

16u25 0 Halle Er zijn dit jaar nog maar 26 kadavers van katten opgehaald in Halle en dat zijn er de helft minder dan vorig jaar. Waarom het aantal daalt is niet duidelijk.

Gemeenteraadslid Anne-Marie Mestdag (UF) ondervroeg het college op de gemeenteraad over de vermissing van verschillende katten in de stad, maar volgens bevoegd schepen Peggy Massien (Sp.a) is er helemaal geen sprake van een probleem. “De dienst heeft geen gegevens waaruit zou blijken dat er meer katten verdwijnen”, zegt Massien. “Het aantal meldingen van kadavers van katten op het openbaar domein schommelt de laatste jaren rond een zestigtal per jaar. Voor 2018 zijn er nog maar 26 meldingen wat toch aanzienlijk minder is. Dus op deze manier zijn er zeker niet meer verdwijningen. Kadavers worden ook zeer snel opgehaald, wat in het verleden als eens niet gebeurde, waardoor dit ook veel minder ‘zichtbaar’ is. De schepen benadrukt ook dat de firma die instaat voor het ophalen van zwerfkatten ook strikte richtlijnen volgt, zodat er geen huiskatten meegenomen worden. “Het aantal meldingen van zwerfkatten in 2018 ligt in de lijn van 2017 met een veertigtal meldingen voor in totaal 100 à 120 zwerfkatten. Dat is zelfs lager dan de voorbije jaren”, aldus de schepen nog. Halle werkt sinds begin vorig jaar samen met het asiel ‘Blauwe Kruis’ uit Vorst voor het ophalen van kadavers en het vangen en transporteren van zwerfkatten.