De Gebeure winnen voor derde jaar op rij CARNAVAL HALLE, SLOT: DRUILERIG WEER DRUKT PRET NIET OP KROTTENMAANDAG BART KERCKHOVEN

13 maart 2018

02u45 0 Halle De Gebeure hebben voor het derde jaar op rij Carnaval Halle gewonnen met hun ezelskoers. Krottenmaandag werd uiteindelijk de druilerigste dag van het verlengde feestweekend. Toch mag deze editie van het Halse carnaval opnieuw een succes genoemd worden.

De Gebeure hebben dit jaar een unieke prestatie neergezet. Voor het derde jaar op rij kaapten de 'meesters in isomo' de eindoverwinning weg. Je moet al een paar decennia terug in de tijd om een groep te vinden die dat voor elkaar kreeg. Je komt dan meteen uit bij een klepper als Dei Van Sinte Roukes. De overwinning was alleszins verdiend met een indrukwekkende char vol ezels. Ook het kostuum viel in de prijzen en enkel De Maskottes konden nog de prijs voor beste show wegkapen in de hoogste categorie. Maar het waren dus De Gebeure die in hun stamcafé Lamme Gisj tot in de vroege uurtjes mochten feest vieren met de wisselbeker opnieuw op de schoorsteen.





Duizenden toeschouwers

Carnaval Halle kon de voorbije dagen rekenen op duizenden toeschouwers. Niet alleen tijdens de stoet was er veel volk op de been. Dat mochten ook Prins Jurgen en Prinses Vanessa ervaren. "Zondagnacht hebben we tot 2 uur op het podium staan dansen", vertelden ze maandagochtend. "Het was gewoon genieten van het begin tot het einde. De Grote Markt stond tot helemaal achteraan aan de basiliek vol met mensen. Carnaval maakt in Halle wel wat los. We hadden ook gasten uit andere grote carnavalssteden en die feliciteerden ons met de sfeer die er heerst. Dan ben je als prinsenpaar natuurlijk extra fier."





Rustig verlopen

Politie, brandweer en Rode Kruis lieten gisteren nog weten dat ook de tweede feestnacht rustig verlopen was. Zondag werden in de loop van de dag zeven mensen in de medische hulppost naast de basiliek verzorgd. Vier personen moesten wel naar het ziekenhuis voor lichte verwondingen. De nacht van zondag op maandag was volgens de hulpdiensten 'een plezante nacht in een uitgelaten en gemoedelijke sfeer'. Veertien mensen werden in de hulppost verzorgd en even veel mensen werden overgebracht naar het ziekenhuis. De meesten raakten gewond na valpartijen en slechts een paar carnavalisten hadden zoveel gedronken dat ze naar het ziekenhuis moesten. Vier mensen werden wel even opgepakt, omdat ze moeilijkheden veroorzaakten.