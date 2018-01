De Gebeure onaantastbaar tijdens Halle Op Losse Schroeven 02u24 0 Foto Mozkito De carnavalsgroep, die zelf stormtroopers inzette, met de wisselbeker. Halle Er lijkt geen maat te staan op De Gebeure. De carnavalsgroep wist Halle Op Losse Schroeven nog maar eens te winnen en mocht de Wisselbeker Edmond Demesmaeker definitief mee naar huis nemen.

De overwinning wegkapen tijdens Carnaval Halle? Niets nieuws voor De Gebeure. Maar Halle Op Losse Schroeven is nog van een heel ander niveau voor de carnavalsgroep. De Gebeure wist de showwedstrijd afgelopen weekend nog maar eens te winnen en mocht de Wisselbeker Edmond Demesmaeker definitief mee naar huis nemen. Dat betekent dat de groep in de voorbije jaren de jury in 't Vondel al liefst negen keer wist te overtuigen.





Deze keer deden de leden dat overigens met een combinatie van dancemuziek en verrassende wendingen, met stormtroopers en een circusfinale om de puntjes op de 'i' te zetten.





Het beste lied werd dan weer gebracht door Ronny De Facteur en Den Belleman, die het publiek inpakten met 'Dein stoemenee veneir' - op de tonen van Every Time We Touch van Cascade. Over twee weken verzamelen de carnavalisten opnieuw in 't Vondel voor de verkiezing van het nieuwe Prinsenpaar. (BKH)