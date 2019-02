De Fleerefluiters halen Brussels Volkstejoêter naar Halle Bart Kerckhoven

26 februari 2019

14u24 0

De leden van de Halse carnavalsgroep De Fleerefluiters kan je op dit moment vooral in de hangar en aan de stik vinden maar op zondag 10 maart maakten ze wel tijd in hun agenda om een voorstelling te organiseren van het Brussels Volkstejoêter. De Brusselse theatervereniging voert dit keer ‘De vuinoêm’ op in cultureel centrum ’t Vondel. Het verhaal is een komedie van Matthieu Delaporte en Alexandre De La Patellière. Claude Lammens stond in voor de ‘verbrusseling’. Het stuk gaat over een sympathieke reünie met een gezellig etentje dat uitdraait op een slaande ruzie onder vrienden omdat men niet akkoord geraakt over de naamkeuze van de baby op komst. Van de gelegenheid wordt gebruikt gemaakt om openstaande rekeningen te vereffenen. Opgespaarde frustraties komen boven tafel, geheimen worden opgebiecht en relaties glijden vloekend en tierend naar de rand van de afgrond. Een ticket kost 22 euro en kan via mail gereserveerd worden ophkvdefleerefluiters@hotmail.com of na 17 uur op 0498/037.863.