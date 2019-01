De eerste stroompanne van 2019 is voor Lembeek: meer dan 2 uur geen elektriciteit Bart Kerckhoven

01 januari 2019

Een paar duizend Lembekenaren hebben in de nacht van oud naar nieuw bij kaarslicht het nieuwe jaar moeten voeren. Net voor 1 uur viel de stroom uit en vooral in het gehucht Hondzocht maar ook andere delen van de Halse deelgemeente moesten mensen creatief zijn om het feestje verder te zetten. In Halle zelf zaten bewoners van de Bergensesteenweg ook zonder stroom. Het duurde uiteindelijk tot na 3 uur voor er opnieuw stroom was. Het is voorlopig onduidelijk hoe de stroompanne ontstaan is.