De antitankmuur in Halse velden 07 april 2018

Halle In de maanden voor de oorlog werd een hindernissenlinie met antitankmuur gebouwd tussen Waver en Ninove, over Halle.

Die ingreep moest de doortocht van de vijand bemoeilijken. De linie, die op het zuiden gericht was, kwam er nadat de Duitsers de neutraliteit van België in vraag gesteld hadden omdat er eerder al een verdedigingslinie op het oosten gericht werd.





De Halse bevolking maakte zich evenwel geen zorgen. Het stadsbestuur vroeg het ministerie van Landsverdediging op 9 mei 1940 zelfs nog of de antitankmuur geopend kon worden om de velden te bewerken. Daags nadien werden de Hallenaren echter wakker geschud door de eerste bombardementen op Belgische bodem.





(BKH)