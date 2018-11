Dansmariekes organiseren Oberbayerenfeest in zaal De Kring in Lembeek Bart Kerckhoven

23 november 2018

08u17 1 Halle De Halse Dansmariekes organiseren op zaterdag 24 november voor de tweede keer hun Novemberfest. De Halse carnavalsvereniging zet zo opnieuw een Oberbayerenfeest op poten.

Op 24 november wordt de zaal De Kring in Lembeek opnieuw omgebouwd tot een echte ‘Bierhauser’ met Duits bier en gerechten. Het muzikale trio ‘Die Gipfelfreunde’ uit Limburg samen met SDL Events leverden de gepaste muziek bij de avond.

De organisatoren beloven een avond gebaseerd op Duitse gezelligheid, pullen bier, schone Heidi’s en Duitse lekkernijen. Wie die avond bovendien in zijn mooiste Lederhosen of Dirdl komt maakt kans op een mooie prijs geschonken door Den Bloemenhoek. Wie met vrienden komt kan een plekje reserveren aan de langste tafel en zo kans maken op een uniek t-shirt. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro en zijn te bestellen op Novemberfest24@gmail.com en ook verkrijgbaar in Den Bloemenhoek in Lembeek. Aan de kassa betaal je 12 euro . De deuren gaan open om 20 uur en de echte start van het Novemberfest is om 21 uur.