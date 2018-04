Dakwerker zonder rijbewijs naar de gevangenis 26 april 2018

02u50 0 Halle Een dakwerker uit Anderlecht zit sinds twee weken in de cel nadat hij nog maar eens betrapt werd op rijden zonder rijbewijs.

S.L. stond al meermaals in de politierechtbank en verzamelde zo zestien jaar en zes maanden rijverbod. En hoewel dat uiteindelijk ook een levenslang rijverbod werd, bleek hij in juni van vorig jaar weer doodleuk achter het stuur te zitten.





Toen zijn jongste zaak behandeld werd, stuurde de man zijn kat naar de rechtbank. Hij werd prompt opgepakt en naar de gevangenis gestuurd. "Mijn cliënt heeft intussen wel een stabiel leven", aldus de advocaat van S.L. "Hij heeft een gezin en werd recent grootvader. Hij heeft ook een job en daarom vragen we een werkstraf."





Een werkstraf vond politierechter Dina Van Laethem echter veel te mild. Zij besloot om de uitspraak uit te stellen. "Hij werd niet alleen veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs, maar ook tijdens een rijverbod, en hij pleegde zelfs al vluchtmisdrijf. Voor zo iemand kan je moeilijk mild zijn." (BKH)