Dader gezinsdrama nog steeds in coma MAN KON NOG NIET VERHOORD WORDEN ZITTING OPNIEUW UITGESTELD WOUTER HERTOGS

11 augustus 2018

02u36 0 Halle Dirk W. (49), die vorige week zijn vrouw doodde en nadien zelfmoord probeerde plegen, is nog steeds niet bij bewustzijn. De zitting van de raadkamer werd opnieuw uitgesteld op vraag van zijn advocaat. "Eerst moet mijn cliënt verhoord worden", klinkt het.

Tien dagen geleden werd W. 'bij verstek' aangehouden nadat hij op 31 juli zijn echtgenote Patricia Gaillet (63) om het leven had gebracht. Nadat hij haar verstikte in hun appartement op de derde verdieping in de Mouvauxstraat sprong hij zelf uit het raam. Als bij wonder overleefde hij zijn zelfmoordpoging, maar raakte zwaargewond. De eerste zitting van de raadkamer, die voorzien was op 3 augustus, werd daarom uitgesteld naar gisteren. De voorbije week kon de man echter nog steeds niet ondervraagd worden. Zijn advocaat Wouter Smet kon dus niets anders dan om opnieuw uitstel te vragen. "Zolang mijn cliënt niet bij bewustzijn is, kan zijn zaak niet behandeld worden voor de raadkamer. Ik moet eerst een gesprek met hem kunnen voeren, al was het maar ter bevestiging van mijn mandaat." De Brusselse raadkamer had oren naar dit verzoek en stelde de zaak opnieuw uit, nu tot 17 augustus.





Eerdere zelfmoordpoging

W. was nooit in levensgevaar, maar liep wel verwondingen op waardoor hij in een kunstmatige coma wordt gehouden. Daarom hebben de speurders hem ook nog niet kunnen ondervragen. Er staan nog heel wat vragen open na het drama. De belangrijkste is het motief. Wat dreef de veertiger om zijn eigen vrouw te doden? Vorige maand nog wilde hij ook al een zelfmoordpoging ondernemen. Toen kon Patricia hem daarvan ternauwernood weerhouden. Hij belandde toen twee weken in het ziekenhuis, waar hij begeleid werd. Volgens buren bleek hij bij zijn thuiskomst nog altijd depressief te zijn. Mogelijk wilde hij vermijden dat zijn vrouw hem voor de tweede keer zou tegenhouden tijdens zijn wanhoopspoging.





Problemen op het werk

Het koppel werkte bij Bpost, maar Dirk W. verhuisde naar een binnendienst. Hij vertrouwde een buurvrouw onlangs nog toe dat hij depressief werd door zijn werksituatie. Zelf zou hij ook al een poosje niet meer gewerkt hebben door medische problemen.





Daarom is het wachten totdat W. weer bij bewustzijn gebracht kan worden. "Het is inderdaad nuttig of zelfs noodzakelijk dat mijn cliënt eerst verhoord kan worden door de politiediensten en de onderzoeksrechter", besluit zijn advocaat Wouter Smet. "Pas dan zullen we meer weten over het motief en zijn geestestoestand."





Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.