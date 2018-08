Dader gezinsdrama blijft in cel 21 augustus 2018

Dirk W. (49), die vorige week zijn vrouw om het leven bracht en nadien zelfmoord probeerde plegen, blijft nog zeker een maand in de cel. De raadkamer bevestigde zijn aanhouding. Begin deze maand werd W. 'bij verstek' aangehouden nadat hij op 31 juli zijn echtgenote Patricia Gaillet (63) om het leven had gebracht. Nadat hij haar verstikt had in hun appartement op de derde verdieping in de Mouvauxstraat sprong hij uit het raam. Hij overleefde de zelfmoordpoging, maar geraakte zwaargewond. De eerste zitting van de raadkamer was voorzien op 3 augustus maar moest tot twee keer toe uitgesteld worden, omdat W. niet bij bewustzijn was. De man is nu wel bij bewustzijn, maar een doorgedreven verhoor is nog niet kunnen gebeuren. Dit zou in de loop van deze week moeten plaatsvinden. Dan zou het duidelijk moeten worden wat er precies gebeurd is. (WHW)