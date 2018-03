Daar zijn de boshyacinten! (Maar dan niet in het bos) 31 maart 2018

03u00 0 Halle Op de eerste blauwe boshyacinten is het nog minstens twee weken wachten. In het Hallerbos dan toch, want in het stadscentrum vind je ze al... op de vuilnisbakken.

Het zijn natuurlijk geen echte boshyacinten, maar mooie foto's van de bloemen die het straatbeeld alvast wat kleur geven. "In de kerstperiode hebben we de vuilnisbakken in de stad ook al eens 'aangekleed'", zegt Steven Teurlings, voorzitter van de Verenigde Handelaars Halle. "We hebben doeken langs beide kanten bedrukt met zowel het logo van de campagne 'Ik winkel in Halle' als een typisch beeld van de hyacinten in het Hallerbos. In onze vrije tijd hebben we dan alle vuilnisbakken aangekleed. We hopen dat het stadsbestuur zo inspiratie opdoet om het blauwe decor door te trekken naar het hele grondgebied van Halle."





In totaal tonen al meer dan honderd vuilnisbakken een blauw bloemetjestapijt.





(BKH)