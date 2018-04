Daar gaat de Bospoortbrug (en zowat alles in de buurt) 07 april 2018

02u26 0 Halle Op 17 mei 1940 bliezen de terugtrekkende geallieerden de bruggen over het Kanaal Brussel-Charleroi op om de Duitse opmars te vertragen.

Daar hoorde dus ook de Bospoortbrug bij. Maar de soldaten gebruikten te veel springstof, waardoor ook heel wat huizen in de buurt beschadigd geraakten. Diezelfde dag hielden de Hallenaren ook nog om een andere reden de adem in. Er werd immers verwacht dat de Duitsers en de geallieerden elkaar zouden bestoken vanop de oevers van het kanaal. Wie niet op de vlucht geslagen was, dook de kelders van de verschillende mouterijen in. Maar uiteindelijk bliezen de geallieerden na enkele schermutselingen snel de aftocht, waarop de Duitsers Halle zonder noemenswaardig bloedvergieten konden innemen. (BKH)