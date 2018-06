Daan, Jebroer en Mama's Jasje op affiche Festivhalle 11 juni 2018

De organisatoren van Festivhalle hebben de volledige affiche bekendgemaakt van het gratis festival dat vanaf donderdag 6 tot en met zaterdag 8 september in Halle plaatsvindt. Op donderdag treden Bram en Lennert op, net als Bosum en het eerder aangekondigde Lobstar. Vrijdag komen danceliefhebbers aan hun trekken met dj F.R.A.N.K., Double D, Dimaro en dj White. Ook Jan Vervloet was al aangekondigd. Op zaterdag zullen de jongsten blij zijn met de komst van Nachtwacht en met Mama's Jasje heeft Festivhalle een groep kunnen strikken die een kwart eeuw geleden vanuit Halle Vlaanderen veroverde. Enkele weken geleden kondigde de organisatie al Bart Peeters aan als grote naam op de affiche maar ook Daan is nu bevestigd. Liefhebbers van nu-metal mogen uitkijken naar het optreden van tributeband Bizkit Park dat vorige week nog hoofdact was op Skallyfest. Organisator Rock Monsieur strikte ook nog de Nederlandse rapper Jebroer en met dj Mr T. zal ook zaterdag afgesloten worden met een feestje. Het festival vindt dit jaar opnieuw plaats langs de Leide en is gratis. Alle informatie over het festival op www.festivhalle.be. (BKH)