d'(H)opmaten verdedigen titel op internationaal Dweilfestival 28 augustus 2018

02u37 0 Halle Dweilorkest d'(H)opmaten verdedigt dit weekend in thuisstad Halle de titel van internationaal kampioen die de muzikanten vorig jaar wegkaapten tijdens het Dweilfestival.

De concurrentie is niet min, want vijftien orkesten schreven zich in en daarbij zitten opnieuw ook heel wat Nederlandse groepen. Onder hen ook Lat Mar Ore, de bende uit Bergen Op Zoom die in 2015 nog wonnen in Halle. De dweilorkesten treden nu zaterdag op vijf verschillende locaties in het Halse centrum op. Zo staat er een podium aan het Possozplein, maar is het vooral de bedoeling dat ze voor sfeer zorgen aan cafés de Sleutel, de Klinkoet, de Vaantjesboer en het Park's Café. Wanneer de jury beraadslaagt, treedt om 18 uur nog Prins John op. Een half uur later worden dan de winnaars bekendgemaakt. Een optreden van Rene Scohy sluit het Dweilfestival die dag af.





Op zondag palmt Radio Victoria opnieuw het Possozplein vanaf 11 uur met optredens van dansgroep Giants, Single Malt, Nina Butera, Dean en Steam Factory. De activiteiten op zaterdag en zondag zijn gratis. Wie wil kan op zaterdag zelfs met een coupe champagne in de hand genieten van de muziek, want de mensen van serviceclub Fifty-One verkopen tijdens het festival champagne voor het goede doel. (BKH)