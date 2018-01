Cursisten Meiboom stellen tentoon 20 januari 2018

Kunstacademie De Meiboom organiseert dit en volgend weekend een tentoonstelling met werk van studenten. Je krijgt er tekenkunst, schilderkunst, toegepaste grafiek en keramiek te zien. Plaats van afspraak is de Oude Post, in de Kardinaal Cardijnstraat 9 in Halle. Op zaterdagen 20 en 27 januari kan je er terecht van 10 uur tot 18 uur, op zondagen 21 en 28 januari is dat van 14 uur tot 18 uur. Tot 3 februari loopt in De Meiboom zelf ook nog een tentoonstelling, georganiseerd door de 'Vriendenkring van de Meiboom'. Zij tonen tekeningen, schilderijen, keramiek, foto's en textiel. Die tentoonstelling is toegankelijk tijdens de openingsuren van de academie en loopt tot de Dag van de Academies. (BKH)