Curieus organiseert 't Kwiske 27 juli 2018

De Halse afdeling van Curieus organiseert voor de tweede keer een quiz. 't Kwiske vindt dit keer plaats op vrijdag 10 augustus in zaal Molenborre aan de Molenborre in Halle. Deelnemen kost 20 euro per ploeg en de teams mogen maximaal uit vier personen bestaan. Inschrijven kan tot donderdag 9 augustus via arno.pirolo@hotmail.com. De vragen die gesteld worden testen de algemene kennis van de deelnemers.





(BKH)