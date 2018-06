Cultuurtempel wordt rechtbank 'T VONDEL DECOR VOOR ZITTING OVER TREINRAMP BUIZINGEN BART KERCKHOVEN

02u45 0 Halle De Halse politierechtbank verhuist vandaag even naar het cultureel centrum 't Vondel. Daar vindt de inleidingszitting plaats in de zaak over de treinramp in Buizingen. Niemand weet hoeveel mensen er zullen opdagen en dus werd de cultuurtempel even omgebouwd tot zittingzaal.

Medewerkers van cultureel centrum 't Vondel plaatsten gisteren zevenhonderd stoelen in de grote zaal waar doorgaans artiesten als Barbara Dex of stand-up comedian Wouter Deprez optreden. Op het podium installeerden informatici computers en werd het netwerk getest om vandaag problemen te vermijden. Procureur, hoofdgriffier en politierechter moeten hun werk kunnen uitvoeren zoals ze dat doen in de zittingzaal van de rechtbank aan de Zuster Bernardastraat. Aan alles is gedacht. Zo zit de rechter dan wel op een podium, als rolstoelgebruikers naar voren willen, komen kan dat perfect omdat een deel van het podium verstelbaar is.





Inleidingszitting

En dat allemaal voor de inleidingszitting over de treinramp in Buizingen. Op 15 februari 2010 stierven negentien mensen in Buizingen toen twee treinen er botsten. Meer dan driehonderd mensen raakten gewond. "We weten niet hoeveel mensen naar de zitting zullen komen", zegt persrechter Johan Van Laethem van de Halse politierechtbank. "Tijdens die zitting kunnen mensen zich nog burgerlijke partij stellen. Maar er kan ook nog een taalwijziging gevraagd worden door de beklaagden. Het gaat om procedurele kwesties. Sommige slachtoffers zijn intussen al vergoed en anderen hebben zich eerder al gemeld als burgerlijke partij. Het kan zijn dat er maar een tiental mensen opdagen, maar dat kunnen er ook honderden zijn. Daarom zijn we tevreden dat we naar deze zaal kunnen uitwijken."





Spoorwegmaatschappij NMBS, spoorwegbeheerder Infrabel en de treinbestuurder moeten terecht staan voor het ongeval. Pas eind november zal het ongeval zelf besproken worden in een reeks zittingen. "Eind juni zal er wel al zeker een nieuwe zitting in 't Vondel plaatsvinden voor een eerste uitspraak over wat er mogelijk morgen (vandaag red.) gevraagd werd door de partijen."





De zittingzaal-voor-één-dag zal ook opgedeeld zijn in verschillende zones. De pers krijgt een aparte hoek, de slachtoffers zullen op de eerste rijen zitten en het volledig dossier - goed voor veertig dozen vol documenten - zal uitgestald worden vooraan.





Parkeerverbod

Op het Possozplein is er vandaag een parkeerverbod van kracht, zodat slachtoffers vlak naast 't Vondel kunnen parkeren. Advocaten kunnen dan weer parkeren op de parking aan de Leide.