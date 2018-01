Crowdfunding moet 't Groente Hart redden GRAAFMACHINES BESCHADIGDEN VELDEN ZELFOOGSTBOERDERIJ BART KERCKHOVEN

02u29 0 Mozkito Sigrid De Crem en Wim Desaedeleer met zoontje Sander tussen de groenten van hun zelfoogstboerderij. Halle Wim Desaedeleer en Sigrid De Crem willen hun zelfoogstboerderij 't Groente Hart redden via crowdfunding. Een maand geleden beschadigden graafmachines een groot deel van hun velden en om die opnieuw vruchtbaar te maken, hopen ze 5.000 euro op te halen. "En dan nog zal het herstel jaren duren."

De zelfoogstboerderij aan de Vredelaan in Lembeek is dezer dagen omgeven door een grote modderpoel. Dat is een gevolg van de werf voor de grote rioleringswerken in de Halse deelgemeente. Maar er is meer aan de hand dan een bemoeilijkte toegang tot 't Groente Hart. De graafmachines hebben immers ook een deel van de velden omgewoeld. "Die zware machines moesten normaal in september ingezet worden", aldus Wim Desaedeleer. "Maar blijkbaar werd een kapvergunning te laat afgeleverd, en dus konden de werken pas een maand geleden van start gaan. In de drassige grond richtten de machines dus nog meer schade aan. Alle afgegraven grond werd dan ook nog eens op een hoop gegooid, waardoor goede en slechte aarde vermengd geraakten. Die kunnen we niet zomaar opnieuw gebruiken. De grond moet weer vruchtbaar gemaakt worden met de aanvoer van compost en micro-organismen."





Mozkito Een deel van de zelfoogstboerderij is nog altijd een werf voor de rioleringswerken in Lembeek.

Geen schadevergoeding

De plannen voor de rioleringswerken bestonden al voor het koppel van grondeigenaar Woonpunt Zennevallei de toestemming kreeg om de velden te bewerken. Op een schadevergoeding kunnen ze niet rekenen. En het is niet de eerste tegenslag voor 't Groente Hart: eerder dit jaar viel de oogst tegen door de droogte.





De zelfoogstboerderij bestaat nu drie jaar en is de broodwinning van Wim en Sigrid. Om hun zaak te redden, lanceren ze nu een crowdfundingcampagne waarmee ze 5.000 euro willen inzamelen. Geïnteresseerden kunnen 5 tot 500 euro investeren. Al naargelang hun investering, krijgen ze een e-boek of een receptenboekje, en kunnen ze deelnemen aan workshops op de boerderij. De gulste schenkers worden zelfs vereeuwigd op het veld. "Mensen zullen zich afvragen waarom we dat geld niet gewoon zelf investeren", zegt Sigrid. "Maar we moeten het wel via crowdfunding doen omdat we geen reserves hebben. Met die 5.000 euro kunnen we de grond wel vruchtbaarder maken, maar het zal dan nog enkele jaren duren voor alles echt hersteld is. Intussen merken we ook dat er leden afhaken omdat 't Groente Hart door de modder moeilijk bereikbaar is."





Nieuwe leden

Zo'n tachtig gezinnen zijn lid van de zelfoogstboerderij. Voor een vast jaarlijks bedrag mogen zij er groenten en fruit oogsten voor eigen gebruik. "Intussen willen we nieuwe leden aantrekken", klinkt het. "We willen geïnteresseerden kennis laten maken met dit concept, maar dat is moeilijk als ze eerst de modder moeten trotseren. Maar we kunnen niet bij de pakken blijven zitten - dit is onze broodwinning. We hopen dan ook dat we die 5.000 euro halen."





De actie van 't Groente Hart vind je terug op de website www.crofun.com. Intussen staat de teller op 22 schenkers, samen goed voor 1.045 euro. Op zondag 7 januari organiseren familieleden van Sigrid en Wim ook nog een benefiet in de zelfoogstboerderij, van 14 uur tot 18 uur. Meer info daarover op de Facebookpagina van 't Groente Hart.