Criminaliteit daalt in fusiezone POLITIEZONE ZET EXTRA IN OP ONTRADENDE ACTIES EN VERKEERSCONTROLES TOM VIERENDEELS

15 juni 2018

02u51 0 Halle De criminaliteit in de politiezone Zennevallei daalt. In drie jaar is het aantal inbraken met vijftig stuks gedaald. In Halle blijft het cijfer evenwel stabiel. Een opmerkelijke daling ook bij het aantal fietsdiefstallen. In diezelfde periode werden 86 diefstallen minder aangegeven.

De politiezone Zennevallei, de tweede grootste van onze provincie, blikte op de jongste politieraad terug op het werkjaar 2017. Het was het eerste volwaardige jaar van de fusiezone, nadat in 2016 vooral de nadruk lag op het uitwerken van de samenwerking tussen de drie voormalige politiezones. Zennevallei staat inmiddels ten dienste van meer dan 98.000 inwoners en beslaat een gebied van 11,5 hectaren. "Statistieken van onze zone wegen dan ook logischerwijs zwaar door in de algemene cijfers van het gerechtelijke arrondissement Halle-Vilvoorde", valt bij de politie te horen.





Een pijnpunt in ons land blijven de woninginbraken. Toch ziet het parket Halle-Vilvoorde de cijfers jaar na jaar dalen. Dat is ook zo voor de zone Zennevallei. In 2015 werden nog 686 inbraken geregistreerd, terwijl er vorig jaar 'maar' 637 inbraken vastgesteld werden. Enkel in Halle bleef het aantal inbraken stabiel met opeenvolgend 221, 235 en 237 vaststellingen. Een verklaring kan daar niet voor worden gegeven. "We zien wel dat bij de actie '1 dag niet' er geen inbraken op de dag zelf, de dag ervoor en de dag erna werden gepleegd", vertelt woordvoerster Anneleen Adang. "Die dag staat voornamelijk in het teken van sensibilisering. Eén van de tips die we inwoners geven is bijvoorbeeld een extra rondje te stappen wanneer de hond wordt uitgelaten. Zelf sturen we dan ook meer patrouilles de baan op. In het algemeen worden alle inbraken ook van kortbij opgevolgd en degelijk onderzocht. Wanneer we verschillende inbraken aan elkaar kunnen linken dan volstaat het om maar op één plaats een spoor, zoals een vingerafdruk, aan te treffen. Wanneer zo'n bende wordt opgerold zien we ook dat het aantal inbraken daalt. We roepen ook iedereen op om bij verdachte handelingen het noodnummer 101 te bellen, zodat we snel ter plaatse kunnen komen en eventueel arrestaties kunnen verrichten."





In kaart brengen

Het aantal verkeersongevallen in de zone blijft ook elk jaar zienderogen dalen. "We volgen nauw op waar die gebeuren, zodat we die in kaart kunnen brengen", aldus Adang. "Plekken waar er meer ongevallen met gewonden gebeuren, daar zullen we ook vaker controleren op bijvoorbeeld snelheid. Rijden onder invloed van alcohol en drugs, het dragen van de gordel enzovoort zijn ook aandachtspunten. Als we de cijfers van de 'rode zones' vergelijken, waar we ook intensief gecontroleerd hebben, dan zien we echt wel een sterke daling van het aantal ongevallen."





Tot slot daalde het aantal fietsdiefstallen van 274 naar 238 tot 188 feiten. Het gros van de gepleegde feiten gebeurde in Halle, met vorig jaar 157 aangegeven diefstallen. Zeker de helft daarvan gebeurden aan het station van Halle. Toch is ook daar een daling vast te stellen, dankzij verschillende acties.