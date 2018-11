Controles in Beertsestraat en Kiethomstraat Tom Vierendeels

06 november 2018

16u39 20 Halle De lokale politie zal de Beertsestraat en Kiethomstraat de komende dagen in de gaten houden. Automobilisten die er toch doorrijden, zullen beboet worden.

De baan tussen de Eikstraat in Beert en de Mierenberg in Halle werd omgevormd tot een weg die alleen nog maar toegankelijk is voor landbouwvoertuigen, ruiters, fietsers en voetgangers. Op Pepings grondgebied gaat het om de Kiethomstraat, terwijl de baan op het grondgebied van Halle Beertsestraat heet.

De politiezones Zennevallei en Pajottenland zetten al enkele preventieve acties op poten. Zo werden er onder meer flyers uitgedeeld aan bestuurders die toch nog door de straat reden.

De politie laat nu weten dat er in de komende dagen meer controles zullen volgen, en dat er nu ook effectief beboet zal worden.