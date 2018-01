Confrérie reist met Reus Vaantjesboer naar Engeland 02u33 0 Mozkito De leden van de Confrérie bij het standbeeld van de Kleine Vaantjesboer. Halle De Confrérie van de Vaantjesboer bouwt dit jaar een feestje om de zestigste verjaardag van Reus Vaantjesboer te vieren. Er zijn zelfs plannen om de reus te trakteren op een reis naar Engeland.

De Confrérie van Vaantjesboer werd in 2007 opgericht door Johan Vencken om Halle en de Vaantjesboer te promoten. Hij verzamelde enkele mensen rond hem die het Hals stukje folklore een warm hart toedragen. "Vorig jaar was het onze tiende verjaardag maar die is eigenlijk stilletjes voorbijgegaan", zegt Luk Pieters van de Confrérie. "Dat kon eigenlijk niet anders, want we deden té veel. We organiseerden verschillende reuzenstoeten, trokken met onze reus naar andere stoeten, haalden de Reuzen van de Stieweg van onder het stof en bereiden nieuwe kostuums voor de Kleine en Reus Vaantjesboer voor. Het vroeg veel van onze vrijwilligers. Daarom beslisten we om als Cultureel Ambassadeur van Halle naar de roots terug te keren. En dat zijn onze eigen reuzen."





Mozkito Reus Vaantjesboer tijdens Carnaval 2017 op de Grote Markt. Prins Carnaval wordt elk jaar uit de ton van de reus gebrouwen.

Over enkele weken duidelijkheid

Een van de reuzen heeft alvast iets te vieren. Reus Vaantjesboer werd zestig jaar geleden geboren. "Het was de lokale VVV die hem bouwde in de aanloop naar de Wereldtentoonstelling in Brussel", legt Pieters uit. "Op 15 maart 1958, met halfvasten, deed hij zijn intrede op de Grote Markt in Halle. Hij is de verpersoonlijking van de bijnaam die de Hallenaren door de eeuwen heen kregen." De reus is elk jaar te zien op de Grote Markt wanneer de prins uit zijn ton gebrouwen wordt. De Confrérie wil van het verjaardagsfeest van de reus een erezaak maken. "Een uitstap naar de Brusselse bierfeesten is zo goed als rond en we hopen zelf naar Engeland te reizen", zegt Pieters. "We hopen binnen enkele weken duidelijkheid te krijgen."





Omdat het feest en alles wat er bij komt, geld kost organiseert de Confrérie van de Vaantjesboer op zaterdag 13 januari en zondag 14 januari de negende Vaantjeskermis, met een kaas- en vleesbuffetin het Heilig Hart&College aan de Parklaan in Halle.





Er worden intussen ook nog steeds dragers gezocht voor de reuzen. (BKH)