Commissariaat getroffen door bliksem 06 juli 2018

Het politiecommissariaat in de Victor Baetensstraat is woensdagnacht getroffen door een blikseminslag. Daardoor was er donderdag een verstoring van de communicatielijnen tussen de verschillende posten van de politiezone Zennevallei. Daarnaast konden er in Halle geen klachten worden opgenomen en was het voor de politiemensen niet mogelijk interventiefiches aan te maken. Een technische ploeg kwam ter plaatse om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen, wat uiteindelijk pas in de namiddag lukte.





(TVP)