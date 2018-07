Colruyt-route leidt personeel veilig naar werk FIETSPAD DOORKRUIST GEHUCHT ELBEEK NAAR WILGENVELDSITE BART KERCKHOVEN

11 juli 2018

02u34 0 Halle Werknemers van Colruyt Group kunnen straks langs een veilige fietsroute naar hun werk in de Halse vestigingen. Het bedrijf legt zelf een fietspad aan doorheen het gehucht Elbeek naar de Wilgenveldsite. "We willen nog meer mensen op de fiets krijgen", aldus de distributiegigant.

De bouw van de extra windturbines in Elbeek leverde de Halse distributiegigant een extra opportuniteit op. De werfweg die daarvoor werd aangelegd vanaf de Oude Groenweg langs de spoorlijn kan binnenkort een fietsverbinding worden. "We hebben intussen de vergunningen aangevraagd bij het stadsbestuur", zegt mobiliteitscoördinator David Van Daele. "De weg zal alleen toegankelijk zijn voor fietsers. We willen zo de werknemers uit het Pajottenland een veiliger alternatief bieden. Vandaag fietsen zij over de Beertsestraat, die tijdens de spitsuren druk gebruikt wordt door auto's. We gaan onze verantwoordelijk niet uit de weg en beseffen zelf ook dat een groot deel van die automobilisten werknemers zijn van het bedrijf. Maar net daarom willen we dit alternatief aanbieden. Als de Beertsestraat vermeden kan worden, zie ik ongetwijfeld nog meer mensen op de fiets springen."





Tien jaar geleden fietsen 2.465 mensen naar het werk bij Colruyt Group. Vandaag kiezen 3.804 mensen voor de fiets. "Het aantal stijgt en ook de elektrische fiets is in opmars", zegt Van Daele. "Een pendelaar reed vroeger maximaal 10 kilometer naar het werk, maar dat aantal kilometers ligt nu hoger dankzij de komst van de pedelecs. Op Wilgenveld zitten onze administratieve diensten. Ik ben er zeker van dat er daar nog heel wat mensen overtuigd kunnen worden."





Nog meer investeringen

Intussen heeft Colruyt Group op Wilgenveld al een alternatieve route via de bedrijfsparking naar de rotonde van het Bevrijdingsplein uitgetekend. "Zo vermijden de mensen de drukke Edingensesteenweg. We hebben vandaag al 300 fietsen die gebruikt worden om tussen het station en Wilgenveld te pendelen. Maar we willen de komende jaren nog meer investeren. Zo moeten onze fietsenstallingen uitgebreid worden, denken we aan een noodherstelplaats en willen we nog meer laadpunten voorzien. Vandaag kunnen werknemers ook al kiezen voor een bedrijfsfiets. In tien jaar tijd hebben we met ons Bike To Work-project al een hele weg afgelegd. Maar er zijn dus zeker nog mogelijkheden", besluit Van Daele.





Colruyt Groep is alvast geïnteresseerd in het nieuwe initiatief van het Pendelfonds, waarmee Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) inspanningen die werkgevers doen om fietsen te stimuleren subsidieert.