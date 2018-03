Cocaïne in bloed na zwaar feestje 31 maart 2018

02u56 0

Een jonge automobilist moest zich verantwoorden in de Halse politierechtbank nadat hij op 21 juli van vorig jaar uit het verkeer geplukt werd en onder invloed van cocaïne bleek te zijn. "Dat was om 14.35 uur", voegde de procureur daar fronsend aan toe. De advocaat van de jongeman gaf dan weer wat uitleg bij de feiten. "Mijn cliënt was erg geschrokken van die positieve test", klonk het. "Hij was aan de vooravond van de nationale feestdag uitgeweest en dat was een stevig feestje geworden. Daar heeft hij inderdaad drugs gebruikt, maar hij is er intussen mee gestopt." Dat moet de jongeman nu ook bewijzen met enkele bloedanalyses. Zijn die gunstig, dan kan hij een mildere straf krijgen. (BKH)