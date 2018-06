Claesplein kleurt zwart-geel-rood (en krijgt groot scherm) 14 juni 2018

02u25 0 Halle Het heeft enkele uren noeste arbeid gekost, maar sinds dinsdag kleurt het Claesplein in Lembeek helemaal Belgisch. Met dank aan cafébaas Filip Schoer van de Mustang.

Samen met enkele helpers hing Filip het plein vol met Belgische vlaggen. En 'vol', dat is niet eens zo overdreven. Want zelfs aan de Sint-Veroonskerk hangt de tricolore uit, terwijl ook het oorlogsmonument voor de gelegenheid volledig zwart-geel-rood ingepakt werd.





Tot 1.000 fans

Het plein werd natuurlijk niet zomaar versierd: je kan er de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels volgen. "Net zoals bij de vorige toernooien plaatsen we een groot scherm op het plein", legt Filip uit. "Deze versiering levert meer sfeer op, iets wat we vorige keer ook gezien hebben. Tot duizend mensen kwamen hier toen samen om naar het voetbal te kijken. Nu is het enkel nog hopen op mooi weer en goede prestaties van onze jongens. Dan wordt het een echt feest." (BKH)