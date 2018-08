Christophe mag juweel kiezen bij Bosmans 02 augustus 2018

Kristof Vantongelen mag wat moois uitkiezen bij juwelier Bosmans. Hij kreeg van de zaakvoerster een waardebon van 1.000 euro nadat hij op Krottenmaandag tijdens Carnaval Halle de winnende krot gevangen had tijdens de traditionele Krottenworp die georganiseerd wordt door Halattraction. Hij heeft nog even tijd om uit te zoeken of hij zelf wat zal kiezen of het geld misschien aan een leuk geschenk voor zijn partner zal besteden Kristof Vantongelen is een trouwe bezoeker van het carnaval in Halle. Al is hij afkomstig van Vilvoorde waar hij lid is van de Orde van Keizer Joël.





(BKH)