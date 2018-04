Chocolatier pakt uit met hyacintenpraline BLAUW-PAARS HALLERBOS TREKT WEER DUIZENDEN KIJKLUSTIGEN BART KERCKHOVEN

16 april 2018

02u35 0 Halle Duizenden bezoekers doken dit weekend al het Hallerbos in om de eerste blauw-paarse hyacinten te bewonderen. Enkele handelaars hopen ook een

graantje mee te pikken. Zo verkoopt chocolatier Marleen Van Volsem van Praleen vanaf volgende week een





hyacintenpraline.





De Halse handelaars hopen dit jaar ook wat te kunnen profiteren van de hyacintenhype. De Hyacintenbus houdt dit jaar ook halt aan de ingang van de Basiliekstraat, een speciaal krantje voor de bezoekers zet de handelaars in de kijker en handelaarsvereniging Verenigde Handelaars Halle verdeelt voor de gelegenheid paarse winkeltassen onder de leden.





Troeven uitspelen

Chocolatier Marleen Van Volsem van Praleen lanceert woensdag zelfs een hyacintenpraline met paarse vulling. "Ik heb net een cursus gevolgd om met kleuren in chocolade te werken", zegt Marleen, die haar winkel op de Ninoofsesteenweg uitbaat. "Met het hyacintenseizoen in het vooruitzicht had ik meteen inspiratie. Het is een praline geworden met een paarse vulling.





Het leuke is dat je als artisanaal chocolatier wat kan spelen met de combinaties. Het is een praline geworden die iedereen zal lusten. Nu er zoveel mensen naar Halle komen mogen we als handelaars zeker onze troeven uitspelen. Volgende week zondag organiseer ik zelfs een opendeurdag in mijn atelier."





Het eerste weekend van het Hyacintenfestival lokte meteen heel wat bezoekers naar het Hallerbos. De pendelbus die het centrum van de stad verbindt met het Hallerbos reed zaterdagochtend nagenoeg leeg rond maar in de namiddag was het soms drummen om een zitplaats te veroveren. Zondag was het in het hele bos enorm druk. De Hoge Bermweg stond volgeparkeerd en ook op de Nijvelsesteenweg was het zoeken naar een parkeerplaats.





In het bos kregen bezoekers dit weekend vooral een blauw-paars en wit spektakel voorgeschoteld omdat de witte bosanemonen nog volop te zien zijn en de blauw-paarse hyacinten nu pas in bloei schieten. "Het echte hoogtepunt moet wel nog komen", zegt boswachter Pierre Kestemont. "De echte hyacintenliefhebbers die de blauw-paarse tapijten willen zien moeten nog even geduld hebben. Het is dit jaar mogelijk dat de bloeiperiode wat korter zal zijn omdat de hyacinten wat later bloeien dan anders. Wanneer de bomen bladeren krijgen en de zon door die kruinen niet meer kan schijnen, bloeien de hyacinten op die plaatsen namelijk niet."





Dit jaar zijn er op de wandelwegen op sommige plaatsen ook afbakeningen geplaatst zodat mensen zeker niet tussen de bloemen stappen.