Chocolatier laat zich inspireren door paars bloementapijt in Hallerbos: Praleen lanceert hyacintenpaaseitjes en hyacintenijs Bart Kerckhoven

10 april 2019

17u03 0 Halle Wie een zoete herinnering aan zijn wandeling in het Hallerbos naar huis wil nemen kan de komende weken hyacintenpaaseitjes en zelfs hyacintenijs kopen bij chocolatier Praleen in Halle. Marleen Van Volsem biedt de klanten in volle hyacintengekte graag iets speciaals aan. “Omdat de hyacinten pas bloeien met Pasen besloot ik dan maar om er paaseitjes van te maken”, vertelt Marleen.

Marleen, die haar winkel uitbaat op de Ninoofsesteenweg in Halle, is het gewend om te werken op het ritme van de seizoenen. In december staan de chocolade sinterklazen en kerstmannen in de rekken, in februari halen de klanten vooral hun Valentijnshartjes op en met Pasen ontbreken natuurlijk de paaseitjes niet. Maar sinds vorig jaar beleeft Marleen ook een hyacintenseizoen. Met dank aan de miljoenen paarse bloemetjes die het Hallerbos in de lente een paar weken omtoveren tot een sprookjesbos. “Vorig jaar maakte ik al een hyacintenpraline met een paarse vulling”, vertelt Marleen. “Maar dit keer bloeien de boshyacinten vroeger en valt Pasen later. De bloemen zullen dus tijdens het paasweekend volop bewonderd worden en dus combineerde ik beide tot een hyacintenpaasei. Omdat er veel mensen vorig jaar de opmerking maakten dat je eigenlijk enkel binnenin kon zien dat het hyacinten-chocolade was, hebben we deze keer voor onze paaseitjes beslist om er een paars streepje op te zetten. Zo zie je het verschil.” Marleen paste het recept intussen ook aan. “In plaats van kleurstoffen op basis van cacaoboter te gebruiken hebben we eerder gekozen voor een natuurlijke oplossing. De vulling is gemaakt op basis van bos- vruchten en dat benadruk de link met het Hallerbos op die manier ook nog eens extra.” Marleen heeft zelfs nog een extra argument in huis om van de hyacintenpaaseitjes te smullen. “Bosvruchten bevatten zeer veel anti-oxidanten en ze behoren tot de zogenaamde superfoods. Alleen maar voordelen dus”, knipoogt ze.

Marleen heeft in de diepvriezer ook nog boshyacintenroomijs staan. “Perfect om een dessertbordje in combinatie met wat bosvruchten en rode vruchten op tafel te toveren”, zegt ze. “En als Pasen voorbij is vervang ik de eitjes gewoon door de hyacintenpraline.”

Marleen mikt met de speciale variëteiten niet meteen op de tienduizenden toeristen die de komende weken naar het bos trekken. “Ik maak het in de eerste plaats voor de mensen uit de streek”, vertelt ze. “Ik hoop natuurlijk dat ook toeristen eens binnenstappen maar als ik er de klanten al van kan laten genieten is het al in orde voor mij.”

Marleen staat er trouwens zelfs versteld van hoe populair die paarse bloemen in het Hallerbos geworden zijn. “Vroeger ging ik als kind nog wandelen met mijn grootvader in het Begijnenbos in Dworp en dan noemde mijn opa die ‘snottebellen’”, lacht ze. “En in mijn tuin groeien er ook nog elk jaar. Ik weet dus ook wanneer ik aan de slag moet gaan met mijn hyacintenideeën. Als de paarse bloemen in de tuin bloeien weet ik dat ze in het Hallerbos ook uitkomen.”