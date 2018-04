Chiromeisjes dekken de tafels 05 april 2018

De Chiromeisjes van Essenbeek organiseren volgende week hun jaarlijkse ribbekesfestijn. Op vrijdag 13 april en zaterdag 14 april is iedereen welkom om 18 uur. Op zondag 15 april staan de leden van Chiro Alcha klaar van 11 uur tot 16 uur. Naast ribbekes kan je ook scampi's, kaas- en garnaalkroketten, kip en vegetarische schotel bestellen. Het eetfestijn vindt plaats in zaal 't Vergeet-Me-Nietje, aan de kerk van Essenbeek in de Kasteelstraat. (BKH)