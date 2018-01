Chiro heeft haast geen intacte ramen meer JEUGDBEWEGING KRIJGT NOG MAAR EENS 'BEZOEK' VAN VANDALEN TOM VIERENDEELS

02u26 0 Foto Mozkito Er moesten opnieuw enkele ramen aan geloven. Halle Chiro Halle is opnieuw het slachtoffer geworden van vandalisme. Op de site Stroppen werden enkele ramen van de lokalen ingegooid. Er werd klacht ingediend, maar de jeugdbeweging zal de schade uit eigen zak moeten betalen. Intacte ramen zijn er intussen bijna niet meer.

Een zoveelste geval van vandalisme, een zoveelste zoektocht naar een betere bescherming van de lokalen in de toekomst. "Het was alweer even geleden, maar afgelopen zaterdagnacht hebben onbekenden opnieuw enkele ramen van lokalen ingegooid", knikt hoofdleider Raf Matthys. "De scouts, die het terrein op Stroppen met ons delen, hadden zaterdag nog een vergadering. Zij hebben gemerkt dat het licht in onze toiletten nog brandde, maar de vandalen hadden toen nog niet toegeslagen. Toen ik zondagmiddag ter plaatse kwam, bleken de ramen van de toiletten wel beschadigd te zijn. Ook die van het Aspi-lokaal moesten eraan geloven."





Om inbrekers ging het duidelijk niet. De deuren bleven onaangeroerd en enkel de buitenste laag van het dubbel glas werd beschadigd. Intussen is bijna geen enkel raam nog intact. "We hebben er al een paar afgedekt met houten panelen", aldus Raf. "Maar als we dat blijven doen, dan hebben we geen lichtinval meer. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Daarom zoeken we nu een oplossing: een die betaalbaar is, maar die ons ook in staat stelt om dergelijk vandalisme voortaan te voorkomen."





De jeugdbeweging zal voorlopig ook in de eigen buidel moeten tasten. "We hebben het er nog niet over gehad, maar misschien kunnen we een soort crowdfunding organiseren", oppert Raf. "Eigenlijk hebben we dubbele pech, want op 1 maart staat de opstartvergadering van een nieuwe vzw gepland. Momenteel zijn onze gebouwen nog eigendom van de parochie, maar die wil ons meer zelfstandigheid geven. Die vzw zal dan de gebouwen beheren, en 'eigenaar' worden door middel van een erfpachtovereenkomst. En via die vzw, waar al heel wat mensen achter staan, kunnen we dan bijvoorbeeld offertes aanvragen. Maar tot het zover is, kunnen we alleen maar behelpen."





Toch klacht ingediend

Net zoals bij de vorige incidenten heeft de jeugdbeweging ook nu een klacht tegen onbekenden ingediend. "Al weten we intussen dat dit niet veel uithaalt", zegt Raf. "Nu, zo staat het toch geregistreerd bij de politie." Er zal dan ook wellicht opnieuw vaker gepatrouilleerd worden op Stroppen. Naast de Chiro kregen ook de scouts, het jeugdcentrum en de lokale voetbalploeg er al te maken met vandalenstreken. De site ligt dan ook vrij afgelegen, waardoor er zo goed als geen sociale controle is.





Wie de Chiro intussen kan helpen met het herstellen van de schade, mag Raf altijd contacteren via 0472/43.74.72.