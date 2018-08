Chiro Essenbeek viert feest 25 augustus 2018

In het Halse gehucht Essenbeek wordt dit weekend feest gevierd, want de chiro-afdeling bestaat er zestig jaar. Het feest begint vandaag met een ontbijt vanaf 9 uur. Vanaf 10 uur wordt er gestreden om de eretitel van 'Homo Essenbeekalis'. De vroegere leidingsploegen nemen het dan op tegen oud-leden. In de namiddag wordt er gebarbecued vanaf 17 uur en vanaf 12.30 uur is er ook een petanquewedstrijd. Dan worden er ook al hamburgers geserveerd. 's Avonds wordt er verder gevierd met een optreden om 20.30 uur van de groep Elektro-Magnetic Surprise. Ook dj PigBag en dj Gregge leveren later op de avond de muziek aan voor een stevige fuif. Alle informatie is te vinden op de Facebookpagina van het evenement. (BKH)