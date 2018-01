Centrum krijgt er 151 flats bij (EENS DRIE PROJECTONTWIKKELAARS VERGUNNING TE PAKKEN HEBBEN) BART KERCKHOVEN

23 januari 2018

02u26 0 Halle Drie projectontwikkelaars hebben elk een bouwaanvraag ingediend voor de lap grond tussen Arkenvest en Molenborre. Als die aanvragen groen licht krijgen, dan komen er naast winkels en kantoren ook 151 flats bij in het centrum, waaronder 47 assistentiewoningen.

Jarenlang waren er plannen om een groot winkelcentrum te bouwen langs de Arkenvest, om zo het commerciële centrum uit te breiden. Maar in de voorbije jaren kregen alternatieve projecten vorm, waarvan het West-Vlaamse ION het grootste wil realiseren - goed voor vierduizend vierkante meter. De ontwikkelaar diende een bouwaanvraag in voor 65 appartementen en nog eens 47 assistentiewoningen. Die appartementen geven uit op de Arkenvest, het complex van de assistentiewoningen dan weer op de Molenborre. Voorts maakt ook een ondergrondse garage deel uit van de plannen. "We willen een mooi project realiseren", zegt Kristof Vanfleteren van ION. "Eén dat perfect past binnen de krijtlijnen van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De assistentiewoningen zullen door een exploitant beheerd worden, maar het is de bedoeling dat mensen uit Halle en omgeving die kunnen kopen."





Kantoorruimte

Op het gelijkvloers is er plaats voor kantoren, en met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) heeft de ontwikkelaar zelfs al een potentiële gebruiker. "We hebben plannen om in Halle een dienstverleningscentrum te openen", knikt Shaireen Aftab, woordvoerster van de VDAB. "Daar kunnen dan cursussen georganiseerd worden in kleinere lokalen, waar ook onze partners gebruik van kunnen maken. De plannen zitten wel nog in een eerste fase."





Een tweede speler is Vanhaerents Development uit Gent. Die wil 26 appartementen, vier winkels en een ondergrondse garage bouwen op de hoek van de Arkenvest en de Basiliekstraat. "We willen het oude depot van Belgacom afbreken om plaats te maken voor moderne appartementen en winkels", zegt directeur projectontwikkeling Wouter Coucke. "Eén winkelruimte is voorbehouden voor Proximus, dat er vandaag al een vestiging heeft. We willen eerst het depot afbreken en daar bouwen, zodat in een laatste fase dan het hoekgebouw gerenoveerd kan worden. Zo kan Proximus er tijdens de werken ook de dienstverlening garanderen."





Hinder beperken

Ten slotte is er nog een klein project op het terrein dat aan de kant van de Molenborre ontwikkeld zal worden. De familie Debremaeker wil er dertien appartementen bouwen, en ook daar is er op het gelijkvloers plaats voor enkele winkels. De bedoeling is wel dat de ontwikkelaars, eens ze groen licht krijgen, hun werven op elkaar afstemmen, zodat de hinder voor de buurt beperkt blijft. Het schepencollege zal zich nu binnen enkele weken buigen over de projecten. Het openbaar onderzoek voor de plannen van Vanhaerents Development loopt nog.