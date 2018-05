Celstraf voor vrouw die rijdt tijdens rijverbod 17 mei 2018

A.G. werd door de Halse politierechter veroordeeld tot een celstraf van drie maanden met uitstel nadat ze in april van vorig jaar tijdens een rijverbod achter het stuur betrapt werd. Dat rijverbod van drie maanden had ze twee maanden eerder opgelegd gekregen nadat ze eerder ook al vier keer veroordeeld werd. "Haar vriend zou haar die dag naar het werk brengen, maar ze kregen ruzie en dus ging dat niet door", vertelde de advocate van de vrouw. "Daarom is ze zelf achter het stuur gekropen. Maar ze heeft een goed karakter en beloofde dat ze nooit meer voor een rechter zal staan." Naast de celstraf kreeg ze ook een boete van 4.000 euro, waarvan 3.200 euro met uitstel. Er kwam ook een rijverbod van nog eens vier maanden bij en ze moet haar rijexamens opnieuw afleggen. Bovendien werd haar auto verbeurdverklaard. (BKH)