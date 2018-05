Celstraf voor 'rondrijdende verkeersterrorist' 31 mei 2018

02u48 0

L.V. heeft een celstraf van twee jaar gekregen van de Halse politierechter omdat hij zich al voor de tiende keer voor alcohol in het verkeer moest verantwoorden. Eerst was hij bij verstek veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf omdat hij dronken politiemensen negeerde tijdens een controle, de proeven weigerde en bovendien een rijverbod moest uitzitten.





"In Drongen reed een zelfde soort rondrijdende verkeersterrorist aan een tankstation nog iemand dood en dat is de reden waarom die gevangenisstraf is uitgesproken", vertelde politierechter Johan Van Laethem aan de man. Die vroeg begrip aan de rechter. "Ik heb in de gevangenis kunnen nadenken en wil mijn leven echt beteren", vertelde de man.





Zijn advocate legde uit dat haar cliënt een alcoholprobleem heeft maar dat hij zich wel laat behandelen. Rechter Van Laethem sprak een deel van de celstraf wel uit met extra voorwaarden. Zo kreeg de man achttien maanden met uitstel. Van de boete van 4.000 euro is ook 2.400 euro met uitstel maar de man moet dan wel aantonen dat hij op goede weg is en zich verder laat behandelen.





Hij mag geen druppel alcohol meer aanraken en is voorlopig ongeschikt verklaard om te rijden. Bovendien kreeg hij nog een rijverbod van vijf jaar en moet hij alle examens opnieuw afleggen. (BKH)