Celstraf en monsterboete voor hardleerse chauffeur Tom Vierendeels

28 januari 2019

18u09 0 Halle Een hardleerse bestuurder, die volgens zijn advocaat met een alcoholprobleem kampt, is maandag in de Halse politierechtbank veroordeeld tot een celstraf en een hoge boete.

De man werd in het verleden al door de Aalsterse politierechtbank tot een celstraf veroordeeld, en hij speelde zijn rijbewijs ook al kwijt voor een periode van twee jaar. In het totaal liep hij al 21 veroordelingen op.

Toch werd hij in december 2017 in Halle achter het stuur betrapt. Bovendien had hij op dat moment 1,01 promille in het bloed. Volgens de verklaringen van de man reed zijn vrouw met de wagen, maar nam hij het stuur over om een parkeermanoeuvre in haar plaats uit te voeren.

“Het lijkt hem allemaal niet veel te kunnen schelen”, zei politierechter Dina Van Laethem. “Ik kan niet wachten tot er doden vallen, want dan is het mijn verantwoordelijkheid. Een celstraf zal hem misschien wakker schudden, al is dat twijfelachtig aangezien hij dit al heeft opgelopen.”

De man werd veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden, een geldboete van 19.200 euro, opnieuw een rijverbod van enkele maanden en het afleggen van de vier examens.