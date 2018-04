Cellostage in Servaisacademie 03 april 2018

Vzw Servais organiseert al voor de derde keer de 'Cellovierdaagse met Servais', van 12 tot 15 april. En opnieuw zijn de vier cellisten van het Tansman Cellokwartet te gast. Tijdens het Servaisconcert, op 12 april om 19.30 uur in de Servaisacademie, brengt het kwartet verschillende werken van de Halse componist. Daar is dus ook een stage voor een twintigtal cellisten uit België en Frankrijk aan verbonden. Zij brengen een slotconcert op zondag 15 april, om 17 uur. Meer informatie over de concerten op www.vondel.be. (BKH)