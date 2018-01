CD&V brengt '3 lijsttrekkers' in stelling PIETERS BUNDELT KRACHTEN MET JONGE SCHEPENEN BART KERCKHOVEN

02u24 0 Foto RV Dieuwertje Poté, Dirk Pieters en Pieter Busselot worden door CD&V als trio naar voren geschoven. Halle CD&V brengt niet één, maar wel drie kanonnen in stelling om de sjerp binnen de partij te houden. Op papier is huidig burgemeester Dirk Pieters lijsttrekker, maar officieus deelt hij die plaats met schepenen Dieuwertje Poté en Pieter Busselot. "We vormen een trio lijsttrekkers", zegt Pieters daar zelf over. Grote uitdager Mark Demesmaeker (N-VA) lijkt gewaarschuwd.

CD&V Halle maakte vrijdag de eerste namen bekend van de lijst die op 14 oktober aan de kiezer voorgelegd wordt. Dirk Pieters (64) staat op de eerste plaats, maar met Dieuwertje Poté (28) en Pieter Busselot (33) worden plaatsen twee en drie ingenomen door opvallend jonge kandidaten. "Ik heb die eerste plaats niet afgedwongen", benadrukt Pieters. "Alles is binnen de partij besproken en men heeft mij gevraagd om opnieuw de lijst te trekken. Maar we zijn eigenlijk een trio dat de lijst aanvoert."





Pieters zelf zit al 29 jaar in het schepencollege, waarvan de jongste 23 jaar als burgemeester. Poté en Busselot zijn eerder nieuwe gezichten. Zij is sinds 2016 schepen van Financiën, Jeugd, Juridische Zaken en Onderwijs, hij maakte zijn opwachting in het college in de zomer van datzelfde jaar en is bevoegd voor Stadspatrimonium en Sportbeleid.





Dromen en plannen

En het mag duidelijk zijn dat ze ook vanaf 2019 Halle nog mee willen besturen. "We hebben als nieuwe schepenen in de voorbije twee jaar zeker onze stempel kunnen drukken", zegt Poté, die ook als advocate werkt. "We hebben zelf duidelijke dromen en plannen voor wat er nog beter kan in Halle." Busselot is naast zijn schepenambt nog werkzaam als werfleider en landmeter. "Dat jonge mensen zoals wij de stad mee vorm mogen geven, is een unieke kans. We willen dan ook dat de kiezer ons het vertrouwen geeft."





Dat CD&V een trio naar voren schuift, is meteen ook een duidelijke boodschap aan het adres van Mark Demesmaeker (N-VA). Hij kondigde vorig jaar al aan dat hij de lijst zou trekken, en dat inwoners konden kiezen tussen hem en Pieters. "Maar dit zijn geen burgemeestersverkiezingen", aldus die laatste. "Het is geen strijd tussen personen. Na de verkiezingen praten partijen met elkaar, en de burgemeester wordt pas aangeduid eens de coalitie gevormd is. Dat is dan meestal de persoon met de meeste stemmen van de grootste partij in de meerderheid. Maar daar zijn we nog lang niet. Ik wil Halle gerust nog enkele jaren besturen als burgemeester, maar ik blijf ook een teamspeler. Het is belangrijk dat ook de jongere generatie een stem krijgt in het bestuur, en dat dertigers en veertigers dus ook een kans krijgen om Halle mee vorm te geven."