CC 't Vondel krijgt nieuwe tribune 02u28 0 Halle De bezoekers van CC 't Vondel kunnen zich bij de start van het volgende seizoen neervlijen in nieuwe zetels. Die nieuwe tribune moet 300.000 euro kosten.

De huidige tribune, goed voor 386 zitjes, wordt vervangen. "Die is intussen twaalf jaar oud en toe aan vervanging", aldus schepen van Cultuur Marc Snoeck (sp.a). "In veel culturele centra heb je geen vaste tribune, of wordt de tribune 'in elkaar geschoven'. Maar bij ons moet de tribune zowel verplaatsbaar als inschuifbaar zijn, want anders kunnen er geen andere grote activiteiten meer plaatsvinden - zoals de Prinsenverkiezing. Daarom willen we 300.000 euro investeren in een nieuwe tribune. De plaatsing is voor komende zomer, wat dus wil zeggen dat we het volgende seizoen met nieuwe zitjes kunnen aanvatten."





Druk bijgewoonde voorstellingen in 't Vondel worden meestal opgevangen door de plaatsing van nog eens 106 extra stoelen. Die maximumcapaciteit van een kleine 500 plaatsen zal ook behouden blijven na de komst van de nieuwe tribune.





(BKH)