Carnavalisten trappen seizoen af op ‘den elfste van den elfste’ Tastendeuvel en Orde van Prinsessen testen zondag Prins Jurgen en Prinses Sasa Bart Kerckhoven

09 november 2018

14u04 20 Halle Prins Jurgen Christiaens (39) en Prinses Vanessa ‘Sasa’ Harnie bewijzen zich zondag tijdens hun doop om toe treden tot Tastendeuvel en de Orde van Prinsessen. Het is het startschot van het nieuwe carnavalsseizoen. Het ideale moment om te polsen bij het Prinsenpaar hoe het zijn heerschappij tot nu toe heeft beleefd. “Het is ontzettend druk, maar we hebben het ons nog geen seconde beklaagd”, zegt het koppel.

Prins Jurgen en Prinses Sasa hebben al een lijstje opdrachten gekregen van hun ordes en enkele zijn al uitgevoerd. De Halse ‘Prinsj’ ging al te voet op bedevaart van Liedekerke naar Halle. Prinses Sasa weet al dat ze zich als serveuse mag presenteren met een pruik van Pippi Langkous en een hele reeks andere attributen. De dopen van het Prinsenpaar zijn op ‘den elfste van den elfste’ altijd een kleine kroegentocht en dat is dit jaar niet anders. Bijzonder is wel dat het Prinsenpaar zelf een café uitbaat en dus verzamelen de carnavalisten in ‘Op ‘t Kassaa’ langs de Nijvelsesteenweg. “Het is een druk jaar”, zegt Jurgen. “We werken nog én we hebben een gezien. Maar tot nu toe hebben we ons nog niets beklaagd.”

Leven op een wolk

De verplichtingen als Prinsenpaar blijven prioriteit nummer één. “We vragen ons soms wel eens af hoe we het allemaal gedaan krijgen”, lacht Sasa. “Maar we leven op een wolk. We slaan dit jaar geen enkel eetfestijn over van een carnavalsvereniging. We vinden dat maar normaal. We hebben al zoveel van de carnavalisten gekregen. Dan kan je niet anders dan respect teruggeven.”

Jurgen en Sasa waren er vorig jaar ook bij toen het vorige Prinsenpaar gedoopt werd om 11.11 uur in De Bres. “Het is zeker een speciale dag voor ons, omdat we net die dag beslisten om deel te nemen”, zegt Sasa. “Het is altijd een droom geweest, maar de stap zetten om mee te doen aan de verkiezing… daar waren toch enkele glazen cava voor nodig.” (lacht)

Levenslust

Voor Vanessa was het ook emotioneel een keerpunt. “Ik heb voor de verkiezing even diep gezeten”, is ze openhartig. “Op korte tijd overleden mijn ouders en ik was mezelf niet meer. De verkiezing en alles wat we nu meemaken heeft me er door geholpen. Ik heb weer levenslust. We hebben vriendschappen voor het leven gesloten. Het begon al tijdens de Prinsenverkiezing. Met Bieke en Chris en Danny en Miranda, de andere kandidaten, klikte het meteen. Daarom hebben we ze ook mee op het podium getrokken op Krottenmaandag. Carnaval vieren we samen met iedereen en ik ben blij dat die beslissing van een jaar geleden zo’n positieve impact heeft gehad op ons leven.”

Zondag mag er dan wel een doop plaatsvinden, de heerschappij van Prins Jurgen en Sasa eindigt pas in maart volgend jaar. Het Prinsenpaar heeft dus nog enkele drukke maanden voor de boeg. “Je wordt ook in heel Vlaanderen met alle respect onthaald als je als Prins en Prinses van Halle ergens binnenstapt”, vertelt Jurgen. “In het begin voelt dat wat vreemd aan, maar het toont aan dat iedereen de Halse carnavalsgemeenschap kent en er naar opkijkt. Dat maakt onze titel nog mooier. Ik herinner me nog goed hoe ik tijdens carnaval vanuit ‘De Olifant’ op het verdiep door het raam keek naar die carnavalisten op de Grote Markt. Daar krijg je kippenvel van. Dan pas besef je hoe groot en hoe goed Carnaval Halle is.”