Carnavalisten steunen Centrum voor Menswelzijn 06 maart 2018

Acht jaar geleden kon het Centrum voor Menswelzijn voor het eerst op steun rekenen van Halattraction en ook dit jaar gaat de opbrengst van de verkoop van pins en medailles naar de organisatie.





"We zijn Halattraction erg dankbaar", zegt Victor Denayer. "We stellen voor mensen die het financieel moeilijk hebben pakketten samen met voeding, maar ook andere basisproducten. Niet alleen voeding is belangrijk want er is enorm veel vraag naar luiers, wasmiddelen en zeep."





Wie wil meehelpen in het centrum of spullen heeft voor het Centrum voor Menswelzijn kan de organisatie contacteren via 02/356.09.92. Het centrum is gevestigd op de Brusselsesteenweg 132 in Halle.