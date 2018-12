Carnavalisten schenken mooie cheque aan Centrum Menswelzijn Bart Kerckhoven

21 december 2018

07u44 0 Halle Het Centrum voor Menswelzijn kreeg donderdagavond het bezoek van een bont gezelschap. Het bestuur van carnavalorganisator Halattraction trok samen met de vier kandidaat-prinsenparen naar de organisatie om er een cheque van 1.500 euro af te geven.

Het centrum helpt mensen in nood in Halle en omgeving door hen voedingspakketten mee te geven en andere noodzakelijke spullen ter beschikking te stellen. De vier koppels die op zaterdag 26 januari de titel van Prinsenpaar willen winnen kregen meteen een rondleiding van de verantwoordelijken van het centrum. Sarah en Andy van de Fleerefluiters, Pamela en Joeri van de Smosjterpotten, Wendy en Björn van De Vrie Kadeikes en Cindy en Peter van de Mannen van de Met zullen trouwens zelf ook hun steentje bijdragen. De kandidaten moeten namelijk twee weekends optreden als straatmuzikanten in de Halse winkelstraten. Schrik dus niet als u dit weekend een kozak tegen het lijf loopt die een eigenwijs deuntje speelt. Halattraction zocht en vond dit keer inspiratie in Rusland. De kandidaten hebben dankzij hun achterban alvast een passend kostuum gevonden in de race naar de belangrijkste titel in het carnavalswereldje. De komende weken stellen we bij HLN de verschillende kandidaten nog eens voor.