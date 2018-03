Carnavalisten en doedelzakken: 'No rules, great Smosj' DE SMOSJTERPOTTEN BRENGEN PEPINGEN PIPE BAND MEE BART KERCKHOVEN

08 maart 2018

02u27 0 Halle De Smosjterpotten krijgen zondag in de stoet het gezelschap van de Pepingen Pipe Band. Verwacht dus traditionele Schotse doedelzakspelers - al moesten die wel even nadenken voor ze toezegden. "Maar het is een unieke kans om ons aan een groot publiek te tonen", klinkt het.

Doedelzakspelers tussen de carnavalisten: een opmerkelijke stunt. En wees er maar zeker van dat ze zullen opvallen. Bij de oudere generatie roept het ongetwijfeld herinneringen op aan The Royal Scots, die eind jaren tachtig en begin jaren negentig tot drie keer toe meeliepen in de zondagstoet. "We werken graag originele thema's uit", zegt Jimmy Demol, voorzitter van de Smosjterpotten. "En zo kwamen we bij de Schotten uit. Zelf ben ik gek van die doedelzakmuziek. Daar zit zoveel gevoel in. De dag na het vorige carnavalsfeest wist ik al wat ik dit jaar wilde doen. En ook de andere Smosjterpotten zagen het plan zitten. 'No rules, great Smosj' was geboren."





Compleet plaatje

De Smosjterpotten, die vorig jaar nog de prijs voor beste char in categorie B wonnen, pakken opnieuw uit met een char in twee stukken. Ook de kostuums zijn veelbelovend, maar Jimmy vond dat er nog iets ontbrak. "Echte 'pipers' meenemen in de stoet, maakt het plaatje compleet", klinkt het. "Ik schreef verschillende verenigingen in Vlaanderen aan, maar niemand zag het zitten. Tot we uiteindelijk toch de Pepingen Pipe Band konden overtuigen. Daar ben ik echt blij om. Het was de laatste weken hard werken, maar meer dan ooit hebben we ons best gedaan om er iets moois van te maken. Ik hoop dat we het publiek kunnen verrassen met de muzikanten."





Acht pipers en het driekoppig drumkorps van de Pepingen Pipe Band maken zich nu op voor hun debuut in de stoet. Enkele van die muzikanten stonden wel al eens op het podium van Halle Op Losse Schroeven, de show- en liedjeswedstrijd van het Halse carnaval. "We moesten er wel even over nadenken", zegt Bjorn Merens, voorzitter van de Pepingen Pipe Band. "Maar we hebben uiteindelijk toegezegd omdat de groep het Schotse thema helemaal uitwerkte. Voor ons is het ook promotie, want we krijgen nauwelijks de kans om ons aan zo'n groot publiek te tonen. Ik hoop wel dat het niet te koud en te nat wordt. Enkele weken geleden hebben we al eens gerepeteerd op de Grote Markt, en toen was het ijskoud. In zo'n omstandigheden is het echt niet eenvoudig om op de pipes te spelen."





Unieke kilt

De pipers zullen op de Grote Markt een rol spelen tijdens de show van De Smosjterpotten, en ook onderweg trakteren ze op een portie Schotse sfeer. De leden van de Pepingen Pipe Band zijn dan ook doordrongen van het Schotse erfgoed. "De kilt die we dragen, is officieel erkend", legt Merens uit. "Dat motief zal je nergens anders vinden. We halen ook de beste leraars naar Pepingen om onze leden te leren hoe ze de Schotse doedelzak moeten bespelen. Onze vereniging is klein, maar we hebben wel ambitie. Maar om te groeien, moeten mensen je ook leren kennen. We hopen dan ook met ons optreden enkele nieuwe leden aan te trekken."





De Pepingen Pipe Band organiseert op 12 mei in Ter Loo in Bellingen een Workshop Piping and Drumming, vanaf 9 uur. Meer informatie op www.pepingenpipeband.be.