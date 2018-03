Carnavalisten bezoeken senioren 13 maart 2018

De Gilles en Pierrots van Groot-Halle hebben gisterenochtend mandarijntjes uitgedeeld aan de bewoners van woonzorgcentrum Zonnig Huis in Halle. Het was meteen de eerste officiële activiteit van Krottenmaandag voor de carnavalisten. Het Prinsenpaar en de leden van Halattraction namen de tijd om met iedereen een praatje te slaan en Prins Jurgen en Prinses Sassa deelden ook koekjes en bloemetjes uit. De Dansmariekes trakteerden op een optreden en Prins Jurgen schudde zelfs een spagaat uit zijn mouw. Later die ochtend bezochten de carnavalisten ook nog de bewoners van de assistentiewoningen Van Koekenbeek. De volledige OCMW-campus baadde zo even in de carnavalssfeer. Halattraction houdt de traditie al jaren in ere, omdat ook het sociale aspect van carnaval belangrijk is voor de organisatie.