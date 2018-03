Carnavalist zoekt getuigen van vechtpartij 20 maart 2018

De lokale politiezone Zennevallei voert een onderzoek naar een vechtpartij tijdens het Halse carnaval van vorige week. Het slachtoffer doet zelf op Facebook een oproep naar mogelijke getuigen. "Ter hoogte van café De Parking werden mijn vriendin en ik dinsdagochtend rond 4 uur uit het niks in elkaar geslagen door 15 à 20 personen", klinkt het. "Wie iets gezien heeft, vraag ik de politie te contacteren, want die mannen mogen niet ongestraft blijven." De lokale politie bevestigt dat de man aangifte bij hen heeft gedaan en dat er intussen al een verdachte geïdentificeerd werd. Hij kreeg al een uitnodiging tot verhoor. Om het onderzoek niet in het gedrang te brengen kan er verder niet worden gecommuniceerd. (TVP)