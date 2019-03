CARNAVAL HALLE: Zenuwachtig, maar Prins Peter en Prinses Cindy zijn “Klaar voor een spetterend carnaval!” Bart Kerckhoven

29 maart 2019

15u04 0 Halle Peter Menten en Cindy Van Oppem mogen zichzelf zaterdag eindelijk Prins en Prinses Carnaval noemen. De carnavalisten organiseren daarvoor een grote ceremonie op de Grote Markt. Het koppel kijkt al uit naar het startschot van Carnaval Halle. “Het belooft een topeditie te worden”, zeggen de nieuwe prins en prinses.

Peter en Cindy stonden als hofnarrenpaar een heel jaar lang naast Prins Jurgen en Prinses Sasa maar vanaf zaterdag zwaaien ze zelf met hun scepter over Carnaval Halle. Sinds ze eind januari verkozen werden, telden ze af naar het grote moment. Ze namen ook al een kijkje achter de schermen bij alle groepen. “We hebben al veel mooie dingen gezien”, zegt Peter. “We zijn alle hangars gaan bezoeken en ook de stikateliers hebben we meegepikt. Overal werden we warm ontvangen. Het belooft een spetterende carnaval te worden. Het feest staat nu voor de deur en we kijken er naar uit.”

Ik verlang er nu echt naar om mijn blauw kostuum aan te trekken. Verder laten we het wel wat op ons afkomen. De weersvoorspellingen volgen we op de voet en die zien er voorlopig goed uit. Meer moet dat voor ons niet zijn. Na onze bezoeken aan de carnavalsgroepen weet ik ook dat het gaat opnieuw een topeditie worden Cindy Van Oppem

Prinses Cindy probeert intussen ontspannen uit te kijken naar Duivelse zaterdag, al ontkent ze niet dat er toch wat spanning bij komt kijken. “Ik ben toch wat zenuwachtig”, zegt ze. “Ik verlang er nu echt naar om mijn blauw kostuum aan te trekken. Verder laten we het wel wat op ons afkomen. De weersvoorspellingen volgen we op de voet en die zien er voorlopig goed uit. Meer moet dat voor ons niet zijn. Na onze bezoeken weet ik ook dat het gaat opnieuw een topeditie worden.”

Zotte beslissing

De Mannen van de Met, de groep van Peter en Cindy, gaan mee in de stoet onder het thema ‘’t Es Tof in onze Prinsjelijken Hof’. De groep mag meteen na het Prinsenpaar door de Halse straten trekken. “Maar het thema lag wel al lang vast voor wij meededen aan de Prinsenverkiezing”, zegt Peter. “Het is puur toeval dat onze groep de prinselijke toer opging. “Wij hebben ons zelf pas ingeschreven op 11 november en dat is vooral de verdienste van Cindy. Mijn vrouw was altijd met Prinses Sasa op stap en als we met het vorige Prinsenpaar ergens naar toe gingen, serveerden wij het ontbijt. Maar nu had ze toch wel schrik dat ze in een zwart gat zou vallen. Een andere prinses fluisterde haar dan in om zelf de stap te zetten en in een zotte beslissing is dat dan gebeurd. Maar we hebben het ons allebei nog geen seconde beklaagd.”

Het carnavalsweekend belooft alvast goed gevuld te zijn. “Zaterdag brengen we met Halattraction hulde aan de overleden carnavalisten op de begraafplaatsen”, zegt Cindy. Dat is best al een emotioneel moment. Nadien komen we in Lembeek aan en daar zullen de carnavalisten ons voor het eerst in ons mooi blauw kostuum zien. Ik denk dat dat moment al een kippenvelmoment zal worden. Ik kijk er echt naar uit.”

Pas in de late namiddag wordt Prinses Cindy verwekt uit haar ton en zal Prins Peter uit zijn ton gebrouwen worden op de Grote Markt. Dan pas krijgt iedereen het nieuwe Prinsenpaar te zien. “Ik kijk er naar uit om uit die ton te komen”, zegt Peter. “Van Lembeek gaat het naar Essenbeek om dan in de Biezeweide in die ton te kruipen. Van dan af zie je als prins niets meer. Als je erin stapt staat er maar een handvol mensen rond je maar wanneer je daar op de Grote Markt uitkomt wacht een massa volk je op. Dan kan Carnaval Halle echt beginnen.”