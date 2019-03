CARNAVAL HALLE: Yves en Bertrand verzamelen nieuwste carnavalsliedjes uit Halle op twee cd’s Bart Kerckhoven

11 maart 2019

15u06 0

De Halse carnavalisten tellen af naar eind maart want dan is het eindelijk hun beurt om drie dagen carnaval te vieren. Dankzij Yves Debast en Betrand Demiddeleer kunnen ze in afwachting wel al een feestje bouwen met de nieuwste Halse liedjes. Enkele weken geleden werd al ‘Y.O.L.O’ uitgebracht en nu is er een tweede compilatie met ‘Dikke Zjat’. Veel nummers werden gemaakt in de aanloop naar de show- en liedjeswedstrijd Halle Op Losse Schroeven maar ook nummers van de revue van de Halse Carnavalraad belandde op de albums. “En voor het eerst staan er ook nummers op van artiesten die niet van Halle zijn. Maar omdat ze toch ook ambiancenummers uitgebracht hebben kregen er drie toch een plekje op ‘Dikke Zjat’”, zegt Bertrand Demiddeleer. Maar het is dus vooral genieten van de nummers van onder andere Prins John, Den Belleman, Van ’t Vat, Los Vibros Trios en Mini-Prins Casimir. De cd’s zijn te koop in de vestiging van Las Fiestas op de Bergensesteenweg in Halle.