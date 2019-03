CARNAVAL HALLE: Winnen De Gebeure voor het vierde jaar op rij? Bart Kerckhoven

28 maart 2019

07u00 0 Halle De Gebeure kunnen dit jaar voor het vierde jaar op rij de wisselbeker Roland Lauwers winnen. Enkel de polyesterspecialisten van Dei Van Sinte Roukes deden het hen ooit voor. Maar met de evenaring van het record zijn ze niet echt bezig. “Winnen is leuk maar we willen vooral iets moois tonen aan het publiek”, zegt voorzitter Danny Sluys.

De Halse carnavalsgroepen strijden elk jaar om de wisselbeker Roland Lauwers, genoemd naar de legendarische voorzitter van Halattraction. Vorig jaar werd een nieuwe wisselbeker uitgereikt omdat er op de vorige simpelweg geen plaats meer was voor meer winnaars. De Gebeure hadden de eer om het rijtje winnaars op de oude trofee af te sluiten. Maar ook op de nieuwe trofee staat hun naam dus al gegraveerd. Daar zorgde naar verluidt vriend-aan-huis ‘Den Belleman’ persoonlijk voor.

The Lion King

Drie jaar al mag voorzitter Danny Sluys die felbegeerde trofee op Krottenmaandag in de lucht steken. En ook dit keer moet er rekening gehouden worden met hen. ‘Gillegans ons ding, The Lion King’ doet denken aan hun Disney-thema jaren geleden maar het wordt wel iets helemaal anders. “In september trokken we met de groep naar Scheveningen”, zegt Danny. “We keken er naar de musical The Lion King. Dat maakte indruk op ons en al snel groeide het idee om met het thema aan de slag te gaan. We zullen met onze char en kostuums dus het verhaal van de musical vertellen. Maar we doen dat natuurlijk wel in onvervalste Gebeure-stijl.”

De Gebeure vormen intussen ook een goed geoliede machine. “Iedereen heeft zijn specialiteit”, weet Danny. “We hebben leden die prachtige figuren snijden uit isomo maar ook onze schilders zijn belangrijk. De vrouwen maken dan weer een kostuum dat af is. We beleven echte topjaren nu. De puzzel valt op zijn plaats en de sfeer is fantastisch. Daardoor staan we met de groep waar we vandaag staan.”

Voorzichtig

Op grootspraak ga je Danny Sluys wel niet betrappen. Zoals elk jaar blijft hij voorzichtig. Maar ook hij weet dat er een record in zicht komt. Winnen dit jaar betekent even goed doen dan Dei Van Sinte Roukes. Die groep is de enige die het ooit klaar speelde om vier keer op rij te winnen. “Nog eens winnen zou tof zijn”, zegt Danny. “Die trofee de lucht steken op het podium is een fantastisch moment maar als we naast de overwinning grijpen dan is dat geen ramp. We willen dat het publiek geniet van wat we gemaakt hebben. Voor mij is carnaval geslaagd als we buiten komen met iets waar we zelf trots op zijn.”

Intussen zetten ook de andere groepen stappen vooruit in bouwen van chars in isomo. “Dat is een goede zaak voor het Halse carnaval”, weet Danny. “Hoe beter de groepen worden hoe beter dat is voor Carnaval Halle. Ons carnaval staat hoog aangeschreven en nog mooiere chars bouwen zal alleen maar meer toeschouwers lokken. Als carnavalist ben ik blij dat die stappen vooruit gezet worden.” Wat dit jaar de uitslag ook wordt; volgend jaar zal er zeker een feestje gebouwd worden bij De Gebeure want de groep bestaat dan 44 jaar.