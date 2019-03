CARNAVAL HALLE: Wie volgt Ronny De Facteur en Den Belleman op als nummer 1 in de Carnaval Top 10? Bart Kerckhoven

08 maart 2019

13u30 0

De voorbije weken konden de Halse carnavalisten opnieuw hun favoriete nummers in de Carnaval Top 100 van Radio Victoria stemmen. Zaterdagavond weten we eindelijk wie op nummer 1 staat en zo Ronny De Facteur en Den Belleman opvolgt die met ‘Dein stoemenee veneir’ een hit te pakken hadden. Er wordt afgeteld naar nummer 1 tijdens een feestje in jeugdcentrum De Kazerne. De primeur is voor de bezoekers zaterdagavond want de lijst zelf wordt pas uitgezonden op zondag 24 maart. Het feest begint zaterdag om 20.33 uur en de toegang kost 5 euro. Er zijn ook kaarten te koop in het Streekproductencentrum waarmee zelfs een fles cava kan gewonnen worden de avond zelf.