CARNAVAL HALLE: Wie pakt de eerste trofeeën van het carnavalseizoen? Halse carnavalsgroepen strijden om de prijzen tijdens Halle Op Losse Schroeven Bart Kerckhoven

11 januari 2019

12u55 1 Halle Dat de Halse carnavalisten show kunnen verkopen en een maar dan een aardig stukje kunnen zingen weten we al maar zaterdagavond tonen ze dat ook nog eens in cultureel centrum ’t Vondel tijdens Halle Op Losse Schroeven.

Het is meteen de eerste grote afspraak voor de carnavalisten dit seizoen. Organisator Halattraction zwaait de deuren van ’t Vondel open om 19.33 uur en een uurtje later mogen de Dansmariekes de avond openen. Liefst 41 acts zijn ingeschreven. De groep met de beste show gaat naar huis met de Wisselbeker Edmond Demesmaeker en wie het beste lied zingt krijgt de Gouden Micro. Vorig jaar pakten De Gebeure het publiek in met een gevarieerde show en werd er bij sommigen zelfs een traantje van ontroering weggepinkt toen Ronny De Facteur en Den Belleman ‘Dein Stoeme Ee Verneir’ brachten op de planken van ’t Vondel. Kaarten in voorverkoop zijn nog te koop tot zaterdagmiddag in de winkel Las Fiëstas op de Bergensesteenweg in Halle.

Hieronder kan je het beste lied van 2018 nog eens beluisteren en de winnende show van De Gebeure nog eens bekijken: