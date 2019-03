CARNAVAL HALLE: Voor het eerst sinds 1996 geen Bolivianen in de stoet Bart Kerckhoven

25 maart 2019

De Halse Bolivianen zullen voor het eerst sinds 1996 niet in de Carnavalstoet te zien zijn. Beatriz Estrada, één van de drijvende krachten achter de deelname aan de stoet, is ziek. “Ik ben degene die alles organiseert en nu ik ziek ben lukt me dat niet”, vertelt ze. Het carnavalsweekend is altijd een druk weekend en ik heb mijn rust nu echt nodig. Het is met pijn in het hart dat we dit jaar moeten overslaan want we doen graag mee met de Halse carnaval. Ik deel graag mijn Bolviaanse carnavalcultuur met de Hallenaar. Volgend jaar willen we er zeker weer bij zijn.”